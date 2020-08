Rimpatriata dopo 42 anni degli ex compagni di scuola, presente anche la prof in splendida forma

Attualità

Gabicce Mare

| 18:36 - 10 Agosto 2020

Serata amarcord piena di ricordi.

Dopo 42 anni ex compagni di classe dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Pesaro si sono ritrovati al Ristorante il Falco a Baia Vallugola di Gabicce. L'idea è partita da alcuni componenti della classe, che hanno custodito tutti i numeri dei compagni di scuola, rispolverandoli con un pò di malinconia.



E' stato molto bello ritrovare compagni con cui non ci si vedeva da anni, provenienti dalle Marche e tanti dalla Romagna (Morciano-Cesena- Cattolica- San Giovanni in M.) - - spiegano gli organizzatori. Una bella iniziativa e una bella serata con il ricordo degli aneddoti di scuola fra compagni e professori; per l'occasione era presente anche la Professoressa Patrizia Grossi in splendida forma.



All'appuntamento hanno partecipato Roberto Candiotti, Massimo Tonini, Mirco Morotti, Roberta Gattoni, Rodolfo Baldacci, Paolo Fraternali, Gervasio Cellini, Mauro Saltarelli, Emidio Ottaviani, Mario Tassi, Marco Sgariglia, Alessandro Scarpellini, Enrico Ruggeri, Nando Nicolini, Manuela Furiassi, Giuseppe Del Bianco, Professoressa Patrizia Grossi, Donatella Giardini, Agostino Fraternale, Massimo Ceccaroni, Giorgio Zocchi.