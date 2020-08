Cinema, calici e musica nella settimana ferragostana di Verucchio

Eventi

Verucchio

| 18:09 - 10 Agosto 2020

La rocca di Verucchio.

Dopo l’Amarcord di Fellini e il cinema francese, domani Vertucchio strizza l’occhio ai più piccoli con una rassegna di cortometraggi di animazione del festival Cartoon club. Appuntamento con ingresso a offerta libera pro Caritas all’arena delle scuole Rodari di Villa Verucchio.



Nella lunga settimana di Ferragosto il teatro d’attore con pupazzi giganti dei Fratelli di Taglia, l’edizione speciale di Verucchio Calici-In vino veritas e ‘Sognar non nuoce’ di Sergio Casabianca fra monologhi e canzoni Sarà il terzo appuntamento con la neonata rassegna "Al cineMArtedì" ad aprire una lunga settimana di appuntamenti estivi in diverse location di Verucchio.



Dopo l’esordio felliniano con Amarcord e il cinema francese con Cyrano mon amour (Edmond) in collaborazione con la vena Illuminata, martedì 11 agosto alle 21.15 la prima edizione della rassegna di proiezioni estive all’aperto sarà dedicata ai più piccoli: l’arena delle scuole Rodari di via don Luigi Sturzo a Villa Verucchio ospiterà infatti la proiezione di una selezione di cortometraggi di animazione per bambini del Festival Cartoon Club. L’ingresso è a offerta libera (devoluta alla Caritas parrocchiale di Villa Verucchio in aiuto alle famiglie bisognose del territorio). In caso di maltempo la proiezione si terrà nell’attigua palestra comunale.



La ricca settimana che conduce al Ferragosto proporrà poi mercoledì 12 l’ultimo appuntamento con Favole sul palcoscenico: la compagnia Fratelli di Taglia porterà in scena alle 21.30 in Piazza Europa con la formula del teatro d’attore con pupazzi giganti ‘I viaggi di Sindbad e il marinaio’.



Venerdì 14 e sabato 15 attesa poi l'edizione speciale di Verucchio Calici In vino veritas con 13 cantine a disposizione per degustazioni guidate e in libertà nelle tre aree tematiche di Piazza Malatesta, del Museo Archeologico e della Rocca Malatestiana.



Infine domenica 16 agosto alle 21 la stessa rocca Malatestiana sarà teatro del secondo dei tre ‘Assoli condivisi’: il cantautore Sergio Casabianca porterà sul palco ‘Sognar non nuoce’ alternando monologhi e canzoni. Info e prenotazioni all’Ufficio Iat: 0541 670222.