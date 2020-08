In Regione 39 nuovi positivi al coronavirus, più della metà si trovano in due province

Attualità

| 17:42 - 10 Agosto 2020

Meno tamponi e forse anche meno nuovi positivi al coronavirus scovati, ma l'importante è non focalizzarsi troppo sui numeri quanto più sull'andamento del tracciamento in Emilia-Romagna. Perché se sono 39 i nuovi casi di cui 22 asintomatici rinvenuti tramite l'analisi di poco più di 4 mila test molecolari, più della metà dei positivi si trovano tra il Bolognese e il Modenese e fortunatamente già 20 erano in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e saranno quindi tenuti a rispettare la quarantena in modo estremamente rigido. Dieci invece sono gli infetti di rientro dall'estero. Nel mucchio c'è anche l'attività di monitoraggio su aziende di logistica e reparto carni.



I casi attivi di oggi salgono a 1791. Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, cala invece il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 79. A Rimini è stato trovato soltanto un nuovo caso, per sua fortuna sintomatico.