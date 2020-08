Torna per la sesta edizione la Cena in bianco di Pennabilli

Eventi

10 Agosto 2020

Mercoledì 12 agosto ritorna per la sesta volta a Pennabilli la Cena in bianco, una serata all'insegna delle cinque “E”, Educazione, Estetica, Ecologia, Eleganza, Etica. La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita.



Un appuntamento collettivo in cui si potrà essere protagonisti di una cena pubblica elegante, etica ed ecologica. Caratterizza l’evento il dress code bianco totale. Sono graditi cappelli, nastri e fiori tra i capelli. Tavoli, tovaglie, vestiti, cappelli, candelabri, centritavola, candele, decorazioni, segnaposti e qualsiasi altra cosa vi venga in mente, dovranno essere rigorosamente bianchi: solo cibo e bevande potranno trasgredire la regola. La cena si svolgerà lungo via Roma e in piazza Vittorio Emanuele II a Pennabilli; tutti possono partecipare, adulti e bambini. Ciascun partecipante del pubblico potrà organizzare il proprio tavolo e la relativa apparecchiatura portando tutto da casa.



L’evento vuole essere rispettoso al massimo della natura, per questo non sono consentiti bicchieri di carta, piatti di plastica, tovaglioli di carta, lattine e tutto quello che genera rifiuti non sostenibili. La Pro Loco si occuperà di coordinare la disposizione dei tavoli che partirà dalla piazza. La collocazione dei tavoli e l’apparecchiatura spetta invece ai partecipanti e ai ristoratori che lo prevedono. La cena inizia alle 20 e c'è la possibilità di noleggiare i tavoli della pro loco a 3 euro, 1 euro a sedia.