Da martedì a Riccione il trenino hotel-spiaggia gratuito

| 16:00 - 10 Agosto 2020

Il servizio di trasporto via trenino a Riccione si ripete in vari momenti dell'anno.

"Scegli l'hotel, scegli la spiaggia e prendi il trenino" è il nuovo servizio messo a disposizione del Comune di Riccione per i turisti che soggiornano nelle strutture della Perla Verde. Raccogliendo le richieste degli operatori turistici, bagnini e albergatori, per una più omogenea distribuzione dei bagnanti lungo tutto il litorale riccionese, il Comune di Riccione ha messo a disposizione da domani un trenino cittadino di due vagoni che viaggerà sulla tratta viale Torino, viale Milano e viale D'annunzio e vice versa, dalle 8 del mattino fino alle 20. Il servizio sarà gratuito e sarà riservato ai clienti di hotel e stabilimenti balneari. Sul trenino si rispettano le regole anti Covid e per informazioni, gli operatori possono contattare il numero 335254067. Il servizio si è reso necessario perché, come è noto, in questa estate particolare molte strutture balneari si sono trovate a fare i conti con un numero minore di ombre e un numero maggiore di turisti. La stagione estiva ha infatti riservato non poche sorprese in fatto di presenze che a Riccione hanno fatto registrare numeri importanti.



"Senza battere ciglio il Comune di Riccione ha trovato le risorse per questo servizio direi molto importante - sottolinea l'assessora alle attività economiche Elena Raffaelli -. Riccione è stata premiata dai numeri e dalle presenze e l'amministrazione a proprie spese ha nuovamente creato le condizioni per far lavorare tutti in massima tranquillità".