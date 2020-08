Rimini, overdose in discoteca, 19enne grave in ospedale

Cronaca

Rimini

15:52 - 10 Agosto 2020

Pronto Soccorso dell'opsedale "Infermi".

Sta indagando la Polizia di Rimini su un caso di overdose accaduto in un noto club privato di Rimini, domenica, verso le 16. Ad avere il malore è stato un 19enne, sudamericano, in vacanza in Riviera. Il buttafuori lo ha visto barcollare e poi crollare a terra. Immediati i soccorsi del 118, presenti con un’ambulanza fuori dal locale, che hanno trasportato il giovane in gravi condizioni all’ospedale Infermi di Rimini. Le sue condizioni sono stabili, ma il 19enne rimane grave, vista la notevole quantità di stupefacente assunta. Gli agenti della Polizia hanno identificato gli avventori del locale per risalire all’identità di chi ha venduto la droga al giovane.