Castellitto, Zalone, Kidman e Theron allo Sferisterio di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:08 - 10 Agosto 2020

Lo Sferisterio di Santarcangelo di Romagna.

Sergio Castellitto per il film “Nour” di Maurizio Zaccaro sul medico di Lampedusa Pietro Bartolo, “Tolo Tolo” di Checco Zalone e il racconto dello scandalo di molestie sessuale alla Fox News “Bombshell” sono le prossime pellicole in programma allo Sferisterio di Santarcangelo.



Si parte martedì 11 agosto alle ore 21.30 con la proiezione di “Tolo Tolo”, il film scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone: una commedia che lancia però molti spunti di riflessione sulla società italiana attuale, sulla politica, il lavoro e l’immigrazione. Pietro Bartolo, medico di Lampedusa da sempre in prima linea nel soccorso ai migranti, è invece il protagonista del film “Nour”, che sarà proiettato mercoledì 12 agosto fuori programma rispetto al calendario estivo del Supercinema. Attraverso la pellicola, il regista Maurizio Zaccaro racconta le vicende di Bartolo, degli altri soccorritori e dei migranti che sbarcano nell’isola siciliana, in quella che è tutt’ora una tragica realtà senza soluzione. Attualmente eurodeputato, nel corso della sua lunga esperienza di primo soccorso svolta con dedizione e sensibilità, Pietro Bartolo si è meritato numerose onorificenze ed è uno dei protagonisti del film “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi.



Ultima proiezione per questa settimana, “Bombshell”, in programma giovedì 13 agosto. Interpretata dalle attrici Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, la pellicola diretta da Jay Roach parte dal racconto del caso Roger Ailey, potente capo di Fox News accusato di molestie sessuali, per stimolare una riflessione sul valore delle donne nella società.



È possibile prenotare i biglietti inviando una mail a prenotazioni.supercinema@gmail.com, oppure acquistarli direttamente online.