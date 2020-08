‘Non molliamo sui protocolli, siamo per il gioco di squadra’, lettera del sindaco Tosi agli operatori turistici

Attualità

Riccione

14:40 - 10 Agosto 2020

Il sindaco di Riccione Renata Tosi.

"Abbiamo tenuto duro fino ad oggi, ma ora vi dico: non molliamo, perché ci attendono due settimane di lavoro importante. Non abbassiamo la guardia sui protocolli di sicurezza. Le regole vanno rispettate".



Esordisce così una lettera aperta che il sindaco di Riccione, Renata Tosi ha voluto indirizzare oggi a tutti gli operatori turistici ed economici della Perla Verde in vista delle due settimane centrali di agosto.



"Riccione sta facendo numeri importanti in fatto di presenze turistiche. Abbiamo il sorriso sulla bocca - scrive il sindaco - ma noi tutti non dobbiamo mollare. Non dovete abbassare la guardia né voi che lavorate con impegno e dedizione, creando prodotti di qualità per un mercato sempre molto delicato come quello turistico, né noi come amministratori che lavoriamo per il bene della città, comunità e di voi operatori. Sono sicura che ricordate quanta è stata lunga la strada per arrivare fino ad oggi, per avere un'estate sicura e tranquilla in cui far riprendere alla città i suoi ritmi. Non era scontato. Ci siamo regalati e guadagnati quest'estate con la serietà, con il rispetto delle regole, dando ai nostri ospiti la certezza di saper garantire e gestire la situazione in una stagione in cui si devono fare i conti non solo con il mercato turistico ma anche con le conseguenze di una crisi economica dovuta ai mesi di lockdown. Quindi ribadisco non molliamo sui protocolli proprio ora; sapete di poter contare sull'amministrazione per un gioco di squadra che si fonda sulla serietà e sulla qualità per Riccione".