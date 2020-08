Settimana rosa di controlli a Rimini: via la patente a una minorenne

Cronaca

Rimini

| 13:13 - 10 Agosto 2020

foto di repertorio.

C’erano anche le unità cinofile a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nel corso della Settimana rosa fianco a fianco con gli agenti della polizia locale, nel lungo ed impegnativo servizio dell'evento appena trascorso.



Oltre 30 le persone identificate e controllate tra l’una e le sette di sabato 8 agosto con 3 pattuglie per un totale di 7 agenti, di cui 2 in abiti civile e 2 dell’unità cinofila del comando. Sono state 7 in tutto le sanzioni riscontrate durante il posto di blocco fatto sulla via Ugo Bassi all’incrocio con via Pascoli, tra le quali 2 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza. La prima è stata quella di un un conducente di un veicolo con un tasso alcolemico di 1,44 , rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un motoveicolo. La pattuglia, intervenuta per assistere i colleghi durante la rilevazione del sinistro, ha sanzionato il conducente e si è trattenuta in quella zona dov’è stato organizzato un posto di blocco per il controllo della circolazione. La seconda patente ritirata è di una ragazza minorenne che, alla guida di un ciclomotore è stata sorpresa con un tasso alcolemico di 0,80. Alla giovane, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, è stata ritirata la patente di guida “AM”, la categoria che consente di guidare i ciclomotori.



Gli agenti si sono spostati a Marina Centro dove hanno svolto un servizio di prevenzione e controllo, spostandosi a piedi nella zona pedonale dalla rotonda del Grand Hotel fino a piazzale Boscovich. Durate questo servizio svolto con i cani poliziotto, sono state identificate ed allontanate alcune persone che, in evidente stato d’ebrezza, disturbavano il passeggio ed il regolare svolgimento dei festeggiamenti della notte rosa.