San Leo, ottima risposta per il centro estivo e la nuova piscina

Attualità

San Leo

| 12:52 - 10 Agosto 2020

L'assessore allo sport di San Leo Giacomo Saccani.

Prosegue con successo il centro estivo organizzato e gestito dal Comune di San Leo, che dal 15 giugno fino alla fine di agosto vede la frequenza di una media di 40 bambini a settimana. “Un successo inaspettato, – commenta Giacomo Saccani, assessore allo sport, - siamo felici di aver dato con questo spazio dedicato al gioco e alla socializzazione, una risposta alle famiglie. Un luogo sano e in sicurezza dove si svolgono ogni giorno lezioni di calcio, tennis e nuoto”.



Altra importante novità dell’estate 2020 è stata l’apertura della piscina comunale che vede ogni giorno la presenza di tanti cittadini. “La nostra nuova piscina è molto frequentata non solo dai residenti del Comune di San Leo – aggiunge Saccani – E’ apprezzata anche dagli abitanti e dai turisti di tutta la Valmarecchia e per questo l’amministrazione comunale vuole ringraziare per il successo di queste attività tutte le realtà che hanno collaborato: San Leo 2000, Pietracuta calcio, T.C. Valmarecchia e Around sport, non dimenticando tutti gli educatori e i collaboratori”



Previsto entro il 2021 un corposo intervento di riqualificazione del Centro Sportivo con la costruzione di un nuovo manto in erba sintetica nel campo da calcio principale con relativa illuminazione oltre alla ristrutturazione degli spogliatoi e della tribuna. “Sono novità significative che stiamo portando avanti sempre a conferma di quanto siano importanti per la nostra amministrazione lo sport e il suo valore educativo”.