Morciano, Covid: sei persone in isolamento fiduciario domiciliare

Attualità

Morciano di Romagna

| 11:51 - 10 Agosto 2020

Il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti.

Sei persone in isolamento fiduciario domiciliare a Morciano. A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti. La comunicazione è dell'Ausl ed è datata 9 agosto. "Ho voluto pubblicare questo dato solo per ricordare che l'attenzione e lo scrupolo del rispetto delle regole sono ancora l'unica possibilità che abbiamo per uscire da questa pandemia" scrive il primo cittadino.



Il sindaco comunicherà i numeri relativi al comune man mano che saranno aggiornati.



"E' un obbligo morale, oltre che di legge, continuare a fare attenzione: usiamo le mascherine sempre quando siamo in locali chiusi aperti al pubblico e manteniamo le distanze di sicurezza. Almeno ancora un po'.

Siamo stati bravi nel periodo peggiore lo saremo ancora di più oggi in questo ultimo miglio dall'arrivo! Ricordiamoci di volere bene a noi stessi e agli altri."