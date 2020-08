Bellaria, tuffi pericolosi vicino al porto, multati sette minorenni

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:20 - 10 Agosto 2020

Nel pomeriggio di ieri (domenica 9 agosto) è stato svolto un servizio interforze fra Capitaneria di Porto e Polizia Locale presso il porto canale di Bellaria Igea Marina, per contrastare un'attività pericolosa ed espressamente vietata come i tuffi in area portuale. Il servizio si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai conduttori di natanti, in difficoltà nelle operazioni di entrata e uscita dal porto canale vista la presenza di persone in acqua; gli agenti hanno potuto constatare come, in un caso, un paio di giovani passassero da una parte all'altra del porto persino con una tavola da paddle surf. Le operazioni hanno consentito di identificare e sanzionare sette minorenni, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, in parte residenti in zona ed in parte turisti, i quali sono stati successivamente affidati ai genitori; per tutti, sono scattate sanzioni che vanno dai 130 ai 200 euro.