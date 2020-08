Cronaca

Riccione

| 11:16 - 10 Agosto 2020

Tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, sono stati denunciati per minacce. Vittima delal situazione una loro amica che ha ricevuto telefonate minacciose da numeri che non conosceva. Probabilmente tutto è nato da questioni sentimentali o da altri futili motivi che però non hanno evitato la denuncia ai tre minori da parte dei Carabinieri di Riccione.