Cattolica, pioggia di denunce: rubati alcolici, bici e cosmetici nel weekend della Notte Rosa

Cronaca

Cattolica

| 10:58 - 10 Agosto 2020

Rubano 750 euro di alcolici e generi alimentari in un negozio di Cattolica. I Carabinieri hanno rintracciato e denunciato una 25enne di Rimini e un 22enne di Vicenza. L'accusa è di furto aggravato. I due sono stati riconosciuti e rintracciati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio. La 25enne è stata anche denunciata per l'inosservanza dell'obbligo di dimora imposto dal Tribunale di Rimini.

I Carabinieri hanno anche denunciato un 45enne di Cattolica per aver rubato una mountain bike ad un minorenne. L'uomo è stato fermato poco dopo a bordo proprio della bici rubata.

Denuncia anche per una 47enne di Cattolica che aveva attacacato la sua utenza elettrica alla rete del condominio.

Una 45enne di Riccione ha rubato 300 euro di cosmetici da una farmacia. E' stata rintracciata e denunciata.

Un 37enne di Misano ha rubato un portafogli in una officina a Cattolica prima di darsi alla fuga. Anche in questo caso, per il riconoscimento e la denuncia, fondamentale la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza.



Un weekend di superlavoro per i Carabinieri di Riccione che dalle 18 di venerdì alle 7 di lunedì hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in concomitanza con la Notte Rosa.

In tutto sono state denunciate 24 persone.