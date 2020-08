Rimini, premiati turisti fedeli, in vacanza a Rivabella da 50 anni

Turismo

10 Agosto 2020

Il premio alla signora Rosa Tessarolo, nella gallery i coniugi Tarenzi.

Vacanze da nozze d’oro per Rosa Tessarolo, dalla Brianza, che da oltre 50 anni è affezionata ospite della Riviera di Rimini. Immancabilmente, anche in quest’anno così particolare, trascorre le sue vacanze estive a Rivabella, dal giorno in cui è venuta a Rimini per la prima volta dopo la nascita della sua seconda figlia.



Per premiare questa testimonianza di fedeltà a Rimini, l’assessore alle attività economiche del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad, ha portato il saluto della città e consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli.



Insieme a lei sono stati premiati anche i coniugi Maurizio e Stefania Tarenzi, anche loro fedeli ospiti dell’hotel Brezza e di Rivabella da oltre 40anni.



Storie semplici che, come molte altre, raccontano la tradizione di ospitalità della Riviera Romagnola capace di creare legami di amicizia e un clima di fiducia e sicurezza che fanno sentire come a casa.