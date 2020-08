Attualità

Rimini

| 09:40 - 10 Agosto 2020

Auto in sosta in via Lagomaggio.

Parcheggi sui marciapiedi in via Lagomaggio, la segnalazione arriva da un nostro lettore. Soprattutto durante i festivi e i prefestivi le strade vicine al mare sono spesso teatro di soste in luoghi non concessi. Ma accade anche in giornate normali come scrive il nostro lettore "Via Lagomaggio tutti i giorni così parcheggio sul marciapiede".









