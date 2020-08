Meteo: la settimana di ferragosto parte con il sole e caldo

Attualità

Rimini

| 19:35 - 09 Agosto 2020

Foto Pierluigi Missiroli.

Previsioni inizio settimana a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 09/08/2020 ore 16:10sereno su tutto il territorio, salvo transito di velature fra pomeriggio e sera.assenti.minime comprese tra +18° e +22°, massime comprese tra +28° e +33°.deboli e variabili.poco mosso.molto alta.: sereno o velato. Qualche addensamento in più nel corso del pomeriggio sui monti.assenti.minime comprese tra +19° e +23°, massime comprese tra +29° e +34°.deboli da Est/Sud-Est.poco mosso.molto alta. Stato del cielo: sereno al mattino. Annuvolamenti fra pomeriggio e sera, anche compatti in Appennino.a carattere di rovescio su rilievi e collina nel corso del pomeriggio.minime comprese tra +19° e +24°, massime comprese tra +30° e +34°.deboli e variabili.poco mosso.alta.nei giorni successivi un parziale cedimento del promontorio anticiclonico favorirà maggiore nuvolosità e qualche temporale pomeridiano sui monti e in collina. Temperature in lieve flessione, specie nei valori massimi.Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook