Cronaca

Riccione

| 19:32 - 09 Agosto 2020

59enne portato al Bufalini, foto di repertorio.

Domenica pomeriggio, poco prima delle 15, è avvenuto un incidente stradale in viale Bramante, zona Abissinia di Riccione. Sono state coinvolte una moto e un’auto. Il motociclista di 59 anni è stato soccorso dai sanitari del 118. Una volta stabilizzato, è stato poi trasportato con l’elicottero al "Bufalini" di Cesena in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.