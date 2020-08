Poliziotta insultata e aggredita. Il sap: "Il partito degli allergici alle divise venga ripudiato"

Attualità

Rimini

| 17:10 - 09 Agosto 2020

Tiziano Scarpellini e Roberto Mazzini del Sap.

Una donna, agente di Polizia, è stata presa di mira da una 57enne brasiliana ubriaca: prima insultata, poi aggredita. Il segretario provinciale del Sap Roberto Mazzini commenta l'accaduto: "Purtroppo ci troviamo a constatare ulteriori casi di odio, malvolenza e denigrazione, verso quelle Donne e quegli Uomini delle Forse dell'Ordine, che sempre più spesso si concretizzano con insulti, sputi, minacce o danneggiamenti vari. Attacchi che non possiamo tollerare e che condanniamo fermamente".Mazzini invita tutte le parti politiche "a ripudiare il partito dell'antipolizia e degli allergici alle divise" ed evidenzia che i gesti come quelli compiuti dalla donna brasiliana, "se tollerati", "rischiano di diventare una normalità che il Sap ontinuerà combattere con tutte le forze, unitamente a tanta brava gente che vuole vivere nel rispetto delle regole". Il Sap ringrazia comunque le forze dell'ordine per il grande impegno, nonostante il mancato invio di rinforzi estivi, profuso anche in queste ore della settimana rosa, per garantire la massima sicurezza a cittadini e turisti: "numerose chiamate

di soccorso e i controlli anti-epidemia, per i quali non si esita a tante rinunce familiari".