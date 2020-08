Tennis Club Viserba: ecco tutti i vincitori del torneo nazionale giovanile

Sport

Rimini

| 16:01 - 09 Agosto 2020

Le finaliste dell'Under 16 femminile, Diaconescu e Pansica.

Gran finale per il torneo nazionale giovanile del Tennis Club Viserba. Ecco tutti i vincitori premiati dal presidente Marco Paolini, dal vicepresidente Roberto Rinaldi e dal giudice arbitro Antonio Giorgetti.

Under 10. Nel femminile Arianna Ovarelli (At Piansevero) ha battuto in finale 6-1, 6-4 Vittoria Magnani, nel maschile vittoria di Edoardo Ghiselli (Country Club Villanova) su Lorenzo Neri per 6-2, 6-1.

Under 12. Luca Butti (n.2) ha trionfato nel maschile. Il portacolori del Gt Rivazzurra dove si allena alla Pro Tennis School, ha sconfitto in finale 6-4, 6-3 Alessandro Pesaresi. Nel femminile la più brava di tutte è stata Camilla Moroni (Ct Casalboni) che in finale ha regolato Francesca Sparnacci (Tc Riccione) per 6-3, 6-2.

Under 14. Nel femminile trionfa la beniamina di casa Letizia Giovagnoli grazie alla vittoria in finale su Silvia Alletti per 7-6, 6-2, nel maschile brilla Pietro Briganti (n.1), allievo della Ravenna Tennis Academy, portacolori del Ct Zavaglia, in finale su Andrea Bacchini (Tc Riccione) per 6-4, 7-6.

Under 16. Nel maschile Niccolò Iemmi (Ct Albinea), testa di serie n.4, ha battuto in finale Riccardo Agabiti Rosei per 6-0, 6-1, nel femminile sale sul gradino più alto la santarcangiolese Sveva Azzurra Pansica, allieva della Galimberti Tennis Academy, che in finale ha superato 7-6, 6-2 Alexia Patricia Diaconescu.