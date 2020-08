Calcio RSM: La Fiorita in Europa League affronterà il Coleraine

Sport

Repubblica San Marino

| 15:58 - 09 Agosto 2020

Il sorteggio.

La Fiorita 1967 è in Europa League e giocherà le competizioni europee per club per il nono anno consecutivo. La sfida, determinata dai sorteggi che si sono tenuti oggi a Nyon, sarà quella contro i nordirlandesi del Coleraine, che i gialloblù affronteranno in trasferta il prossimo 20 agosto (orario da confermare) nel turno preliminare.



Fermata dal Covid al quarto posto in classifica di Campionato (terzo, se solo si fosse tenuto conto della media punti dell'intera stagione) e in semifinale di Coppa Titano, La Fiorita è, ininterrottamente dalla sua creazione, al primo posto del ranking sammarinese per club ed è il primo club sammarinese nel ranking UEFA, con il più alto coefficiente (3.000) mai ottenuto da una squadra del nostro paese.



Oggi, con i sorteggi di Nyon si apre una nuova stagione sportiva che La Fiorita, come sempre, intende giocare da protagonista.

La sfida che l'urna ha proposto ai gialloblù è certamente complessa ma l'impegno con cui i ragazzi guidati da Nicola Berardi stanno affrontando la preparazione deve far pensare positivo.

Contemporaneamente al lavoro sul campo di squadra e staff la dirigenza è impegnata a migliorare ulteriormente la rosa, a ultimare le procedure di iscrizione che vanno completate entro il prossimo 12 agosto e ad affiancare nuovi partner alla società.