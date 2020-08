La banda città di Rimini omaggia Sergio Zavoli nel gran concerto di mezza estate

Attualità

Rimini

| 15:40 - 09 Agosto 2020

L'omaggio a Sergio Zavoli.

Grande successo all’ Arena Agostiniani per la Banda città di Rimini e per il soprano Elisa Luzi. E' stato seguito con entusiasmo, il gran concerto di mezza estate, dal pubblico presente, limitato nel numero a causa delle disposizioni anti covid19, applicate rigorosamente dal Comune di Rimini. Ciò non ha, tuttavia, impedito alle persone presenti di apprezzare la qualità musicale del concerto e la stupenda voce del soprano Elisa Luzi.



Il presidente della Filarmonica, dott. Pietro Leoni introducendo ha affermato:"Questa è una serata speciale. Il format di questo concerto, messo a punto qualche anno fa in collaborazione con Volontarimini ha consentito di sostenere e promuovere progetti di associazioni di volontariato locali". Nel corso della serata è stata presentata la Fondazione ISAL, ricerca sul dolore e il suo presidente, dott. William Raffaeli ha avuto modo di illustrare i progetti su cui la Fondazione sta lavorando introducendo anche il ricordo di Sergio Zavoli, presidente onorario della medesima Fondazione.



"La serata è speciale anche per un altro motivo - ha aggiunto Leoni - "Qualche giorno fa ci ha lasciato Sergio Zavoli, illustre concittadino e grande giornalista di caratura internazionale, motivo di orgoglio romagnolo e riminese".



La Filarmonica città di Rimini ha deciso di dedicare a Sergio Zavoli il concerto che è stato aperto con la proiezione di un video, sulle note di Amarcord, che ha ripercorso le tappe della sua brillante carriera professionale e politica e ha messo in evidenza al tempo stesso la dimensione del suo impegno sociale ed umano.