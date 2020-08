Notte Rosa, sindaco Misano: "rispetto norme sicurezza senza penalizzare il divertimento"

Attualità

Misano Adriatico

| 15:13 - 09 Agosto 2020

Foto Marzio Bondi.

"Proporre una Notte Rosa con questa configurazione è stata una scelta giusta e i risultati le hanno reso merito. Anche a Misano il bilancio è di soddisfazione per la partecipazione ordinata e la qualità degli eventi diffusi sul territorio. Credo anche ci sia un significato ulteriore, mostrare ai tanti ospiti capacità organizzativa e stretta osservanza delle norme di sicurezza. Ciò non ha penalizzato il divertimento. Basta parlare con turisti ed operatori per rendersene conto".



Il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, esprime soddisfazione per la 'Pink Week' appena conclusa. Un programma, quello proposto da Misano per la Settimana Rosa, che ha saputo coniugare la parte culturale, con l'apprezzato appuntamento di apertura del MisanoPianoFestival, l'Acchiappasogni per bambini e il cinema all'aperto, la parte spettacolare, con il bellissimo show fatto di acrobazie aeree mozzafiato della compagnia acrobatica Sonics e le magiche suggestioni di "Lungomare Fantastico" e, infine, la parte musicale, protagonista della serata di ieri. Molto partecipati ed apprezzati i tre spettacoli in programma in tre differenti arene sul territorio: i JBees in Piazza della Repubblica, l'Euforika Band a Misano Brasile e l'emozionante tributo di Cristiana Di Pietro a Mina a Portoverde.



"Trovare accoglienza, eventi belli di qualità e una scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza non è cosa scontata – aggiunge Piccioni -: In molti lo hanno riconosciuto".