Cronaca

Riccione

| 14:48 - 09 Agosto 2020

A Riccione, verso le 23 e 30 di ieri (sabato 8 agosto) in via Cervia, due ignoti malviventi a bordo di uno scooter sono riusciti a strappare un orologio di lusso ad un modenese in villeggiatura a Riccione. Il prezioso, dal valore di circa 70.000 euro, è stato rapinato al termine di una breve colluttazione tra uno dei malviventi e la vittima, appena scesa dalla macchina per rientrare al suo alloggio. I due sono fuggiti: i fatti sono al vaglio dei Carabinieri della Perla Verde.