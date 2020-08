Pirlo alla Juventus: il neo allenatore imitato da Carlo Frisi

Sport

Rimini

14:35 - 09 Agosto 2020

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Un sabato frenetico, per i tifosi bianconeri: prima l'addio di Maurizio Sarri, esonerato, poi la scelta del suo successore, ricaduta sull'ex centrocampista della nazionale azzurra, alla sua prima esperienza da allenatore. Pirlo, una settimana fa, era stato ingaggiato come tecnico dell'Under 23, che milita in Serie C. Dopo qualche giorno l'inaspettata promozione. E Pirlo è diventato anche uno dei personaggi "rivisitati" da Carlo Frisi, il noto artista riminese, molto attivo sui social con le sue imitazioni. Voce e espressività del viso identici all'originale: ecco la prima apparizione del "falso" Pirlo dal canale youtube di Carlo Frisi.