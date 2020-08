A Montefiore Conca prosegue Mistica, festival dedicato all'esoterismo

Eventi

Montefiore Conca

| 13:41 - 09 Agosto 2020

Mistica a Montefiore Conca.

Prosegue per tutta la giornata di oggi (domenica 9 agosto), nella cornice di Montefiore Conca, "Mistica", il grande festival dedicato al mondo dell'esoterismo. Appuntamento in in via Riva e passeggiata Donna Costanza, dove fino a questa sera si potranno incontrare personaggi misteriosi, antiche e nuove conoscenze e attimi di magia, tra mercatini, spettacoli e stand gastronomici. Storia, cultura e magia si incontrano in uno dei luoghi più suggestivi dell'entroterra. Sarà possibile trovare espositori con creazioni artigianali, libri, oggettistica, ma anche cartomanzia e divinazione. Un'ottima occasione per prendere parte a un evento unico nel suo genere, magari concludendo la giornata con una buona cena in uno dei tanti ristoranti, locande, agriturismi di Montefiore. Per info, prenotazioni e laboratori: 3475438093.