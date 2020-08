Il trekking dei ruderi: proseguono gli appuntamenti di Pennabilli in Cammino

| 13:31 - 09 Agosto 2020

Quinto appuntamento per la rassegna "Pennabilli in cammino", itinerari tra natura e cultura con prenotazione obbligatoria, curati dai dall'Associazione Pro Loco Pennabill in collaborazione con Associazione Culturale Chiocciola La casa del nomade e Parco del Sasso Simone e Simoncello. Il Trekking dei ruderi è un percorso atteso e inusuale, ideato e svolto dalla guida Valentina Baldisseri. Si tratta di un itinerario alla scoperta di antichi poderi ormai abbandonati, piccoli paesini fantasma, strade di campagna dimenticate.



Partenza: ore 14:30 - Chiesa di San Marino Rustico

Durata: 3,5 h (comprensivo di soste e spiegazioni)

Difficoltà: E

Lunghezza: 6,4 Km

Dislivello: 150 m

Adatto a: tutti, bambini dagli 10 anni in su

Cani: sì, sempre al guinzaglio