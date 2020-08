Mirco Bettini e Paolo Grotto: i due motociclisti pronti ad affrontare una nuova sfida internazionale

Sport

VillaVerucchio

| 13:28 - 09 Agosto 2020

Mirco Bettini.

Mancano solo 30 giorni all'Alps Tourist Trophy International, la competizione internazionale dedicata ai motociclisti on e off road. Venerdì sera (7 agosto), nella terrazza del Falcon Hotel di Sant'Agata Feltria, in piena Pink Week e davanti alle colline del Montefeltro, la Romagna ha augurato buona strada verso Cuneo al Rally Team Azzurrorosa.



I centauri romagnoli percorreranno la strada tra Alpi piemontesi, liguri e francesi, e vivranno una grande avventura a due ruote prendendo parte al principale evento motociclistico dedicato al mondo del fuoristrada, che richiede ai piloti sia abilità di navigazione, che regolarità di marcia.



In rappresentanza dei 500 soci Azzurrorosa provenienti da tutta Italia, gareggeranno nell'avventurosa competizione Mirco Bettini e Paolo Grotto: li aspettano 1500km, in 5 giorni di gara. Bettini non è nuovo a sfide di questa importanza, ed anzi, si è piazzato sul gradino più alto del podio nella sua categoria a luglio, nell'edizione italiana del trofeo. Prima volta alla gara, gemella per regolamento alla epica Gibraltar Race, per il pilota vicentino che affiancherà il Presidente del Team, veterano in competizioni di questo tipo.



Appassionato viaggiatore sulle due ruote, Bettini vanta un personale di 120.000km sulle sabbie africane, l'off road più sfidante per i piloti di motorally. Forte di queste esperienze, dal 2003 Mirco Bettini insegna guida fuori strada, navigazione e regolarità in corsi dedicati. L'ultimo si è concluso proprio ieri a Sant'Agata Feltria, e ha portato 10 aspiranti piloti da tutta Italia sulle strade della Valmarecchia.



"Presentare la moto con cui affronterò l'Alps Tourist Trophy International è una grande emozione - afferma Bettini - Avrei dovuto partecipare alla Gibraltar Race, ma l'evento è stato prima rinviato e poi annullato causa Covid. Gli organizzatori hanno voluto premiare noi fedelissimi con un Trofeo Turistico internazionale, che vede protagonisti le montagne più famose d'Europa"



Ampio anche il plauso delle istituzioni, in particolar modo il Sindaco di Verucchio Stefania Sabba ha voluto mandare un proprio messaggio benaugurante "Il Team Azzurrorosa è un'eccellenza di Verucchio, e siamo orgogliosi che ne porti in giro per il mondo il nome e l'immagine. Auguro il meglio per il nuovo calendario in programma". E sono infatti tanti gli appuntamenti che il Team ha in cantiere nonostante l'anno atipico: Corso di Guida offroad, Raduno MaxiEnduro, Viaggio in Marocco.



Se le due ruote sono sinonimo di libertà, il Team Azzurrorosa ne rappresenta la massima essenza.