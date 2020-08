Cronaca

Cattolica

| 13:06 - 09 Agosto 2020

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Questa mattina (domenica 9 agosto) la Polizia ha tratto in arresto un 22enne albanese, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per spaccio di cocaina. Il giovane aveva deciso di trascorrere qualche giorno in vacanza a Cattolica, sperando di passare inosservato. Ma la Polizia è riuscita a rintracciarlo e a bloccarlo nell'hotel in cui soggiornava.