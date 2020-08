Baseball Serie A: in Gara 3 Bologna supera 7-2 San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 12:58 - 09 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Niente da fare in gara3, Bologna vince in casa 7-2 e in classifica le due squadre sono nuovamente alla pari con 13 vittorie e 2 sconfitte. Il San Marino Baseball può rincuorarsi con la vittoria nella serie e con un bilancio della settimana positivo.

La partita del Falchi vede Albanese e compagni trovare parecchie difficoltà a incontrare i lanci di Brolo Gouvea, uscito solo dopo il doppio di Celli al 7°. Prima, è Albanese a colpire l’unica altra valida concessa. Accade al 5°, ma col punteggio già sul 7-0 grazie al punto della prima ripresa e ai 6 del big inning al 4°.

Il partente dei Titani è Kourtis, che inizia con quattro ball su Bertossi e poi è toccato da Dobboletta con un doppio. Didder è, al volo da Pulzetti, il primo out, ma sulla successiva rimbalzante di Russo entra l’1-0 fortitudino.

Kourtis poi concede due basi ball al 2° con due out (Bertossi è il terzo eliminato), mentre il 3° scorre via ancora più velocemente. Il 4° inning è quello decisivo. Con due out, Celli è il primo arrivo in base sammarinese della partita grazie a quattro ball, ma poco dopo l’esterno centro è colto rubando.

Nella parte bassa Bologna dilaga. Sul monte inizia Ercolani, che si trova all’inizio davanti Loardi (base ball), Astorri (strike out) e Grimaudo (base ball). Sulla rimbalzante di Agretti potrebbe materializzarsi il secondo out, ma c’è un errore della difesa ed entra anche il 2-0 per Bologna. È la svolta definitiva della gara, perché poi arriva anche la valida interna di Dreni e l’ulteriore cambio sul monte, con Baez per Ercolani. Situazione di basi piene e un out, col successivo infield fly di Bertossi che riaccende le speranze sammarinesi, ma anche col triplo di Dobboletta a spegnerle. Entrano tre punti e il tabellone in un amen segna 5-0 Bologna. Non solo, perché su Baez ecco poi anche il singolo del 6-0 di Didder e il doppio del 7-0 di Russo.

Al 5° San Marino mette due uomini in base (quattro ball a Garbella e singolo di Albanese), ma i punti arrivano al 7°. Sul doppio di Celli si accende l’attacco. Al posto di Brolo sale Scotti, con Celli in terza su lancio pazzo e poi a segno sulla valida di Reginato: 1-7. Arriva una valida anche per Caseres, Garbella è il primo out e il singolo di Albanese vale il 2-7. Nuovo cambio sul monte per i padroni di casa, con Bassani a chiudere su Monello e Di Raffaele. Vince Bologna.



FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 7-2



SAN MARINO: Pulzetti ss (0/3), Avagnina es (0/3), Celli ec (1/2), Reginato dh (1/3), Caseres 2b (1/3), G. Garbella ed (0/2), Albanese r (2/3), Monello 1b (0/3), Lo. Di Raffaele 3b (0/3).

BOLOGNA: Bertossi es (0/3), Dobboletta ec (2/3), Didder ss (1/4), Russo ed (1/3), Loardi 1b (0/2), Astorri r (0/3), Grimaudo dh (0/2), Agretti 3b (0/2), Dreni 2b (1/2).

SAN MARINO: 000 000 2 = 2 bv 5 e 1

BOLOGNA: 100 600 X = 7 bv 5 e 1

LANCIATORI: Kourtis (L) rl 3, bvc 1, bb 3, so 2, pgl 1; Ercolani (r) rl 0.1, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 1; Baez (r) rl 1.2, bvc 3, bb 0, so 3, pgl 2; Solbach (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0; Brolo Gouvea (W) rl 6, bvc 2, bb 2, so 7, pgl 1; Bocchi (r) rl 0.1, bvc 3, bb 0, so 0, pgl 1; Bassani (f) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0

NOTE: triplo di Dobboletta; doppi di Celli, Dobboletta e Russo.