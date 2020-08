Entra nel vivo il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:58 - 09 Agosto 2020

Annagiulia Danesi.

Entra nel vivo sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina il torneo nazionale Open femminile, il trofeo “Il Ritorno in Rosa”. In grande evidenza all’esordio nel main-draw due giovani romagnole, Giulia Tozzola (Ct Cacciari Imola) ed Annagiulia Danesi (Tennis Club Riccione), entrambi avanti con “positivi”, ai danni rispettivamente della forlivese Caterina Pantoli e della riminese Marta Lombardini.



1° turno tabellone finale: Linda Canestrari (2.8)-Caterina Castaldi (3.1) 6-0, 6-4. 2° turno: Giulia Tozzola (2.8)-Caterina Pantoli (2.6, n.8) 6-3, 6-2, Alice Monducci Delucca (2.6)-Emilia Zampolini (3.1) 6-3, 6-4, Giorgia Di Muzio (2.7)-Ilaria Morgillo (2.7) 6-3, 6-3, Shalom Salvi (2.7)-Letizia Migani (2.6) 6-1, 6-1, Asia Scuppa (2.8)-Martina Balducci (2.6) 6-3 e ritiro, Annagiulia Danesi (3.1)-Marta Lombardini (2.6, n.7) 7-5, 6-4. Ottavi anche per Giulia Dal Pozzo (2.7).