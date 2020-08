Notte Rosa a Misano e Riccione, numerosi interventi dei carabinieri: chiuso il Byblos

Cronaca

Riccione

| 11:31 - 09 Agosto 2020

Gli assembramenti al Byblos.

Intensi i controlli dei carabinieri nel corso della seconda notte del weekend della settimana rosa, con circa 30 militari impegnati nei servizi straordinari nel cuore della città di Riccione.



Verso le 3 i militari sono intervenuti al bagno 122 di Riccione per domare l’incendio di un ombrellone dato alle fiamme da ignoti vandali.

Successivamente, l’euforia dei giovani turisti si è tradotta in attività “ludiche” alternative, come lancio di oggetti e pietre verso la cartellonistica stradale, in pieno centro, in piazzale Ceccarini. Intorno alle 4 infatti, i carabinieri sono intervenuti e, oltre ai "lanciatori", sono stati segnalati alcuni giovani intenti a saltare su una macchina della Polizia di Stato parcheggiata. All’arrivo dei lampeggianti e delle sirene si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.



Sempre a Riccione, verso le 23 e 30, in via Cervia, due ignoti malviventi a bordo di uno scooter sono riusciti a strappare un orologio di lusso ad un modenese in villeggiatura a Riccione. Il prezioso, dal valore di circa 70.000 euro, è stato rapinato al termine di una breve colluttazione tra uno dei malviventi e la vittima, appena scesa dalla macchina per rincasare. I due sono fuggiti, delle indagini si occupano i carabinieri.

I militari infine hanno effettuato, a seguito dell’ennesima segnalazione, un sopralluogo alla discoteca Byblos. Qui hanno riscontrato la totale inottemperanza delle normative preventive in materia anti covid. Pertanto, dopo le contestazioni di rito, hanno provveduto alla notifica del verbale con sanzione pecuniaria e della chiusura per 5 giorni a partire da oggi.

Regolare lo svolgimento delle partenze delle navette per le discoteche.