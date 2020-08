Rimini, tenta di rubare una bicicletta: la polizia tempestivamente lo blocca

Cronaca

Rimini

| 11:04 - 09 Agosto 2020

Il 38enne ha cercato ri rompere il lucchetto con due massi.

Tenta di rubare una bicicletta, ma viene sorpreso dalla polizia: è accaduto nella serata di ieri, verso le 20 e 35, quando alla centrale operativa è arrivata la comunicazione di un tentativo di furto di una bicicletta.

Una volta sul posto gli agenti hanno subito individuato il ladro, un 38enne, originario di Lecce, mentre cercava di nascondersi tra la vegetazione e nel mentre, con due grossi massi, stava rompendo il lucchetto della bici.

Avrebbe verosimilmente utilizzato l’oggetto del furto, cioè la bicicletta, per rivenderla e con il guadagno acquistare qualche dose di stupefacente, in quanto tossicodipendente da diversi anni. Date le circostanze il giovane è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.