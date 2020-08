Rimini, abusano di un’amica mentre dorme nuda e la filmano: nei guai in tre

Cronaca

Rimini

| 10:19 - 09 Agosto 2020

Il video è stato condiviso su whatsapp.

Sono accusati di violenza sessuale di gruppo e rischiano di dover rispondere del reato di diffusione illecita di immagini. Sono in tre, due 19enni e un 21enne, riminesi, che hanno ripreso e abusato di una ragazza mentre dormiva nuda a casa di uno di loro. Non paghi hanno diffuso il video su alcuni gruppi whatsapp. Evidentemente non si sono resi conto di quanto orribile fosse ciò che avevano fatto. La giovane infatti è venuta a conoscenza dell’esistenza di quel video e, seppur sconvolta, ha avuto la forza di denunciare i tre. A loro sono stati sequestrati cellulari, tablet e pc che verranno analizzati dai tecnici. I fatti risalgono al periodo del lockdown, la ragazza si trovava a casa di uno dei tre che hanno approfittato del fatto che dormisse profondamente per abusare di lei, palpeggiandola e filmandola. Quelle immagini potrebbero essere la prova per incastrarli.