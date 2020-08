VIDEO Acrobati a Rimini, spettacolo nel cielo antistante Piazzale Kennedy

Attualità

Rimini

| 08:14 - 09 Agosto 2020

Sabato pomeriggio 8 agosto, spettacolo aereo dei piloti dell'associazione '27Aerobatics' nel cielo di Rimini, in occasione di uno degli eventi collaterali della Pink Week, l'edizione 2020 della Notte Rosa, denominato "Un Cuore nel cielo della Riviera".



I due velivoli acrobatici, 1 Extra 300, pilotato da Paolo Sapignoli, e 1 Van's RV-4, pilotato da Carlo Mariani, hanno raggiunto alle ore 17:15 la porzione di cielo antistante Piazzale Kennedy e per circa 20 minuti si sono evoluiti lungo la costa tra il porto, San Giuliano e Rivabella, con numerosi passaggi sottolineati dai fumi bianchi, passaggi in volo rovescio, tonneau e due enormi cuori disegnati nel cielo riminese.



La '27Aerobatics' è una onlus, che persegue l'obbiettivo di raccogliere fondi per i reparti ospedalieri pediatrici degli ospedali della provincia di Rimini.