Pennabilli: come scrivere un libro in un'ora, con Saul Fucili e Lorenzo Lunadei

Eventi

Pennabilli

| 17:20 - 08 Agosto 2020

Domenica 9 agosto nuovo appuntamento per la rassegna Un orto di libri.

Domenica 9 agosto nuovo appuntamento per la rassegna Un orto di libri. In un dialogo serrato e movimentato lo scrittore Lorenzo Lunadei e il professore Saul Fucili spiegheranno come scrivere un libro in un’ora. Il mini-corso di scrittura creativa svelerà in breve tempo tutti i segreti e gli strumenti necessari per scrivere una storia. Ad accompagnare il dialogo e spezzarne il ritmo Franco Baldoni leggerà brani a tema tratti dalle opere dello scrittore per trasportare i presenti fuori dal tempo.

L’evento si terrà alle ore 18:00 nella cornice ideale dell’Orto dei frutti dimenticati, luogo magico e senza tempo creato dal maestro di casa, Tonino Guerra. L’Ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.



Per informazioni : 0541 928659 - info@pennabilliturismo.it