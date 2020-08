L'ultimo saluto a Sergio Zavoli: "un amico di Rimini, sempre nel cuore"

Attualità

Rimini

| 15:07 - 08 Agosto 2020

Un momento della cerimonia funebre.

Con una cerimonia intima, strettamente privata, Rimini ha idealmente dato questa mattina (sabato 8 agosto) l'ultimo saluto al suo figlio Sergio Zavoli, da oggi nel cimitero della città a pochi passi di distanza dal luogo in cui riposa Federico Fellini.

È stato esaudito in questo modo il desiderio del giornalista scomparso mercoledì scorso di tornare alla città del suo cuore, dei suoi affetti, e stare per sempre accanto al grande regista e amico di tutta una vita. A rendere l'estremo saluto la moglie Alessandra, la figlia Valentina e il Vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi, il sindaco Andrea Gnassi. Nella sua benedizione, il Pastore della Chiesa riminese ha voluto unirsi e partecipare 'al dolore dei famigliari e di tanta gente' ricordando Sergio Zavoli come un uomo che ha cercato Dio 'con il mistero, non come enigma'. Un uomo che di sé diceva 'credo di credere' e dunque aveva con la fede un rapporto intenso, ispirato, segnato in profondità. Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, nell'esprimere a nome della città il cordoglio ad Alessandra e Valentina e ringraziando per le toccanti parole il Vescovo Francesco Lambiasi, ha voluto ricordare Zavoli come "un amico e un grande italiano, un figlio di Rimini che sarà per sempre nel cuore della gente. Ciao Sergio".