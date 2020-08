San Giovanni ringrazia i cittadini che si sono spesi come volontari durante l'emergenza Covid-19

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:31 - 08 Agosto 2020

Un momento della serata di ieri (venerdì 7 agosto).

San Giovanni in Marignano ringrazia i cittadini che si spendono per la propria comunità. Lo ha fatto in una serata speciale, venerdì 7 agosto, in occasione della proiezione del film "Solo cose belle". Al termine della proiezione, l'amministrazione comunale ha consegnato un simbolico riconoscimento a tutti i cittadini che si attivati, al sostegno della popolazione, durante l'emergenza Covid-19. "Durante i difficili mesi passati abbiamo potuto realizzare, grazie al volontariato, numerosi progetti, come il supporto nelle attività di sostegno alla popolazione (spesa, sostegno, aiuti), la distribuzione delle mascherine, le iniziative digitali per i più piccoli nella pagina della Biblioteca comunale, dirette ed incontri digitali, la condivisione e risonanza delle comunicazioni che avevamo a disposizione, ma anche il supporto materiale e morale sono state tutte occasioni per sentirci parte di una grande famiglia", spiega l'amministrazione comunale in una nota.