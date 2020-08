San Giovanni: notte di magia con le streghe e spettacoli di fuoco

Eventi

San Giovanni in Marignano

08 Agosto 2020

Spettacoli di fuoco domenica 9 agosto a San Giovanni in Marignano.

La conclusione simbolica di questa speciale Notte Rosa sarà per San Giovanni l’incontro con tradizioni e ritualità che fanno parte delle radici del borgo. Il fuoco, elemento purificatore e propiziatorio sarà al centro della serata speciale di domenica sera 9 agosto alle ore 21.15, quando andrà in scena “The alchemy of fire”.



San Giovanni ha un legame profondo con le proprie radici, ma anche con la natura e le ritualità della civiltà contadina. Il borgo è da tanti conosciuto e riconosciuto come “il paese delle streghe”, grazie al principale evento marignanese.



Quest’anno la Notte delle Streghe, nonostante l’assenza dell’evento, si percepisce ad ogni vicolo e strada, grazie alle scenografie celebrative che stanno destando tanta curiosità a turisti e visitatori. E domenica sera si potranno dunque conoscere meglio le alchimie e le origini della manifestazione ed assistere ad un incredibile spettacolo di fuoco, grazie a Lucie Vendlova. Le streghe di San Giovanni compariranno in tutto il loro splendore con i volontari di Regno di Fuori e Aps Pro Loco, ma soprattutto per merito delle sapienti creazioni di Marisa Gessi, Ilaria Allegrucci e Marisa Tasini.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per accedere è necessaria la mascherina. L’evento è inserito all’interno della Pink Week e delle iniziative di “E…state fuori dal Comune”.