San Marino Baseball: arriva Oscar Angulo, ex Rimini e Nettuno City

| 13:16 - 08 Agosto 2020

Oscar Angulo ai tempi del Rimini.

Oscar Angulo è ufficialmente tesserato col San Marino Baseball. Il giocatore, arrivato in territorio venerdì 31 luglio dal Venezuela, sta scontando il dovuto periodo di quarantena in rispetto alle norme vigenti e si aggregherà ai compagni appena l’avrà terminato.

Nativo di Barquisimeto, 36enne di passaporto spagnolo, è giocatore ben noto a livello di massima serie italiana grazie alla sua militanza in Novara, Rimini e Nettuno City. Cresciuto a livello di batti e corri nell’organizzazione minors degli Arizona Diamondbacks, ha passato gran parte della sua carriera nella massima serie spagnola, la Divison Honor. Per lui ottime stagioni con El Llano, Viladecans, Barcellona e Valencia, col quale ha vinto un titolo prima di approdare in Italia.

Dopo frequenti campionati oltre il 350 di media battuta in Spagna, Angulo non si smentisce al primo approccio italiano. Con Novara, nel 2017, batte 415 (secondo a fine stagione dietro a Marval), con 10 fuoricampo (primo) e 27 punti battuti a casa. Nel 2018, con Rimini, batte 381 (40/105) con 6 homer e 25 rbi, mentre nel 2019, col Nettuno City, si attesta su una media di 368 e 12 punti battuti a casa. Per lui anche tanta qualità e una presenza importante nella nazionale iberica.