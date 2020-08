All'Arena Lido di Rimini tre serate dedicate al cinema italiano

Eventi

Rimini

| 12:43 - 08 Agosto 2020

Luca Marinelli in Martin Eden.



Nuovi appuntamenti all'Arena Lido alla Darsena di Rimini, iniziativa promossa dal Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura, nell'ambito del progetto "E la chiamano Rimini", attiva dal 10 luglio al 30 agosto 2020, tutte le sere. L'Arena Lido è una delle più grandi strutture all'aperto della riviera, con circa 600 posti disponibili, nel rispetto delle prescrizioni Covid-19.



Domenica 9 agosto è in programma una serata dedicata ai bambini e alla famiglia, nell'ambito della Notte Rosa, con la proiezione, in prima visione, del film d'animazione di Sungoh Hong Scarpette Rosse e i 7 Nani: il film sarà preceduto dal preshow con letture per bambini a cura di Alessia Canducci.



Seguono tre serate dedicate al cinema italiano: lunedì 10 agosto è in cartellone Gli anni più belli, l'ultimo film di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, storia di quattro amici dagli anni '60 ad oggi. Martedì 11 agosto è la volta di Martin Eden, il film di Piero Marcello con Luca Marinelli ispirato dal romanzo di Jack London. Per giovedì 13 agosto è attesa la prima visione de Il grande passo di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, fratelli divisi ricongiunti per via del folle progetto di un viaggio verso la luna: ospiti della serata il regista, la produttrice Elisabetta Olmi e l'aiuto regista Alessandra Gori.



Le proiezioni iniziano alle ore 21.15.

Biglietti € 6,00 interi, € 5 ridotti (esclusi eventi speciali): prevendita online tramite Liveticket o direttamente alla cassa dell'Arena ogni sera a partire dalle ore 20. L'ingresso con carrozzine/diversamente abili è sulla rampa di accesso della fontana a forma di chiocciola (accesso passando sotto il ponte pedonale, sul lato sinistro dell'ingresso Darsena)