Notte Rosa, il pianoforte di Anzovino incanta al tramonto di Cattolica

| 11:51 - 08 Agosto 2020

Remo Arzovino a Cattolica.

Grandi emozioni a Cattolica per gli eventi della Settimana Rosa. Suggestive location e grande varietà di appuntamenti per conquistare target di pubblico differenti.

Giovedì dalla Piazza del Tramonto si è potuto godere un tramonto davvero speciale con il maestro Remo Anzovino che si è esibito in un suggestivo concerto al calar del sole con il suo "piano solo". Un appuntamento fortemente voluto dall'Assessorato al Turismo tra gli appuntamenti di spicco di questa stagione. Anzovino, compositore e pianista, è riconosciuto come uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana. Ai numerosi intervenuti a regalato l'esecuzione di alcune delle sue colonne sonore originali, dei film "Hitler contro Picasso e gli altri", "Van Gogh tra il grano e il cielo" e "Le Ninfee di Monet". “Gli echi della performance del maestro Anzovino – ha commentato l'Assessore Nicoletta Olivieri – sono ancora presenti nel cuore dei turisti e dei cittadini di Cattolica. Una dolce e romantica nota per la Pink week della Regina: musica e mare, i colori del tramonto che si fondevano nello scenario unico ed assolutamente suggestivo della nostra piazza del Tramonto”.



Pubblico diverso ma emozioni intense anche ieri sera quando in Piazza I° Maggio sono arrivati gli idold teen Sespo e Rosalba. Centinaia di giovanissimi hanno creato una vera arena social nell'attesa di poter scattare un selfie con i propri beniamini. Ed a conclusione dello spettacolo in piazza, tutti pronti a trasferirsi in spiaggia per godere dello spettacolo pirotecnico di mezzanotte. In contemporanea con tutte le altre località, il cielo della Regina si illuminato lasciando tutti affascinati e con il naso all'insù. Anche stasera e domani, 8 e 9 agosto, si alterneranno sul palco di Piazza I° Maggio i top talent del web. Attesi il cantante Random, Rass & Calle, RyanSeventeen17 e Margherita Principi, Riki, Emma Muscat e Astol. A presentare le serate è il conduttore Andrea Prada. Si tratta del nuovo capitolo di #EnjoyCattolica, l'innovativo percorso di narrazione social della città di Cattolica sviluppato grazie alla partnership con il brand Marlù Gioielli.



Ma gli eventi cattolichini non finiscono qui, si ride all'Arena della Regina di Piazza della Repubblica. Questa sera, 8 agosto alle 21,00, in scena lo spettacolo “Giacobazzi & Friends”, ricco di ospiti e che prevede il meglio di Giacobazzi in due ore di divertimento. Fra i suoi “friends” spiccano Andrea Vasumi, Alessandro Politi, iMasa. Sempre stasera, ore 21.00, la Pink week farà tappa anche al Museo della Regina con la presentazione del libro di Matteo Incerti “I pellerossa che liberarono l'Italia” (sabato 8 agosto). Al Parco della Pace, infine, per la rassegna di cinema all'aperto “Fellini sotto le stelle” verrà proiettato La dolce vita (ore 21,00).