Nuda sulla spiaggia, non ricorda nulla: forse vittima di violenza

Cronaca

Cattolica

| 10:34 - 08 Agosto 2020

La giovane è stata trovata sulla spiaggia di Cattolica.

Nuda, accovacciata sulla battigia, sola e terrorizzata: così è stata trovata all’albadi venerdì una 19enne, originaria di Perugia, da una coppia di coetanei che passeggiavano in spiaggia. La giovane aveva trascorso la serata al Bikini, a Cattolica, poco lontano da dove era. Non ricordava nulla di cosa fosse accaduto, ma ha raccontato di avere un forte dolore al basso ventre. Poco lontano si trovavano i suoi vestiti, con la borsa e il cellulare. La coppia di giovani l’ha aiutata a vestirsi e insieme hanno chiamato i carabinieri e il 118. L’ultimo ricordo della 19enne è di aver offerto due drink a due ragazzi che accidentalmente aveva urtato, facendo cadere le loro bevande. Dagli esami in pronto soccorso non si evidenziano chiari segni di violenza, negativo il test tossicologico, ma la giovane aveva un tasso alcolemico di 2,45 g/l. Gli inquirenti sono ora in attesa dei risultati dei tamponi per individuare eventuali tracce biologiche.