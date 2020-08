Riapre il Caffè della Nina a Pennabilli, dietro al bancone Filippo Bovi e Giorgio Guerra Ricci

Attualità

Pennabilli

| 10:08 - 09 Agosto 2020

Filippo Bovi e Giorgio Guerra Ricci, nuovi gestori del Caffè della Nina di Pennabilli.

Il lockdown ha dato il colpo di grazia a molte attività grandi e piccole, anche del nostro territorio. Ma nonostante la congiuntura complicatissima ci sono stati anche diversi imprenditori coraggiosi che hanno deciso nonostante tutto di riaprire la loro attività oppure, come nel caso dello storico "Caffè della Nina" di Pennabilli, di prenderlo in gestione e riaprirlo dopo i mesi di quarantena. È il caso del pennese Filippo Bovi e di Giorgio Guerra Ricci della vicina exclave di Ca’ Raffaello, entrambi di 34 anni, che hanno preso le chiavi del locale dalle mani di Angelo Cangini, il quale le ha custodite con dedizione e passione per oltre 25 anni in varie vesti, come quella di pasticceria. Anche per questo con la riapertura del 29 luglio il locale offre un servizio esteso dal primo mattino alla tarda sera, per non far perdere la buona abitudine della colazione al bar a paesani e visitatori ma anche per rispondere alle esigenze di una clientela eterogenea, che in questa prima decina di riapertura ha affollato in più orari il locale, presto bottega storica del Comune.



«Abbiamo sempre avuto quest'idea di prendere un bar assieme, questo in particolare era un sogno per entrambi», racconta Filippo, «poi per una sorta di destino verso novembre il gestore ci ha proposto di rilevarlo, ne abbiamo subito parlato e ci siamo attivati. Eravamo un po’ spaventati vista l'emergenza coronavirus ma eravamo fiduciosi, è stato una specie di destino, ci avevamo sempre pensato, soprattutto dopo questo periodo da cui siamo usciti entrambi fermi con il lavoro». Al locale hanno approntato delle migliorie senza però snaturarlo, anche grazie alla consulenza dell'architetto Pietro Dani.



In futuro sarà allestito un angolo live all'esterno e con calma anche riaperto il primo piano con due ampie stanze che venivano utilizzate una per il tè, l'altra per il gioco del biliardo. Tutti spazi che riportano indietro nel tempo.



Francesca Valente