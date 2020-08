Le influencer più amate di Instagram sbarcano a Riccione e fanno incetta di likes per la città

Attualità

Riccione

| 09:18 - 08 Agosto 2020

Le influencer al The Box.

Di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso



Ludovica Martino, Nicole Mazzocato, Rocio Morales e Valentina Pegorer: per qualcuno potranno essere nomi sconosciuti, ma gli instagrammers seguono tutte le loro tendenze, i loro look, le loro abitudini. Loro, protagoniste di una campagna pubblicitaria di un noto brand, hanno fatto parlare in questi giorni di Riccione e della location che le ha ospitate, l’Hotel The Box, già noto per l’hospitality vip (qui si fermano gli ospiti di Radio Dee Jay in estate, ma anche attori e personaggi dello spettacolo). E’ stato qui anche Samuel, dopo il live in piazzale Roma.





IL FORMAT



Tutto è nato dalla campagna pubblicitaria di Pinko, noto brand di abbigliamento che ha scelto le location più esclusive, tra cui Forte dei Marmi e Riccione, per creare dei clip promozionali. Una grande cassa di risonanza turistica per la città che si identifica sempre più come “brand”. Infatti è ormai sinonimo di benessere, tendenza, moda, scelta anche per set cinematografici (è stato girato qui “Sotto il sole di Riccione”), videoclip musicali e manifestazioni sportive.





UN’ESTATE DIVERSA



E’ decisamente un’estate particolare, per via del Covid, ma a Riccione lo spettacolo continua, contingentato e secondo tutti i criteri di sicurezza. Così come le vacanze al The Box.

“Non nascondo che avevamo un po’ di timore a ricominciare, – racconta Marianna Chiaraluce, la titolare assieme al marito Alfredo Monetti – l’anno era incerto, ma ci siamo ritrovati più uniti con lo staff e stiamo riscontrando una buona risposta. Per la maggior parte italiani, gli ospiti si fermano di più. Inoltre abbiamo già prenotazioni per il TTG e per i prossimi eventi al Palacongressi, nonostante si viva ancora in un clima di incertezza”.





LA VISIBILITA’



Le ospiti non solo hanno confermato che Riccione sia sempre più la scelta per brand nazionali e internazionali, ma hanno conferito alla città romagnola grande visibilità. Le ragazze hanno migliaia di followers, sono attivissime sui social, insomma una bella vetrina per la città e per le location dove hanno posato: non solo al The Box, ma anche in viale Ceccarini e in spiaggia, macinando likes e commenti. Insomma, in una estate davvero difficile, la Romagna rimane attraente, piacevole, invitante come una bella donna, o come una buona piadina e la sua ospitalità stupisce anche quando sembrerebbe impossibile rendersi conto di esser in vacanza.