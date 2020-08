Calcio RSM: Tre Fiori all'esordio nei preliminari di Champions con il Linfield

Sport

Repubblica San Marino

| 17:31 - 07 Agosto 2020

L'allenamento odierno dei gialloblù a Nyon..

Tutto pronto a Nyon per la prima sfida semifinale dei preliminari di Champions che domani (sabato 8 agosto) vedrà impegnati i sammarinesi del Tre Fiori contro i nordirlandesi del Linfield (fischio d’inizio ore 15:00).

Il Tre Fiori è arrivato in Svizzera attorno a mezzogiorno e già alle 16 era in campo per l’allenamento sul terreno di Nyon che ospiterà la gara, agli ordini del tecnico Matteo Cecchetti.

Tanti i volti nuovi nel gruppo gialloblù, che si aggiungono ad un gruppo già ben consolidato. L’ultimo arrivo in ordine di tempo è Angelo Gregorio, difensore centrale romagnolo nell’ultimo periodo ad Altamura (serie D). Insieme a lui ingaggiati per l’avventura europea il difensore sloveno Pedja Misimovic, i centrocampisti Nicholas Santoni ex Sammaurese e Pierfrancesco Figone ex Albenga e l’attaccante scuola Milan, nell’ultima stagione al Tritium, Adriano Marzeglia.