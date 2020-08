Apre minimarket nonostante chiusura coattiva e continua a vendere alcol a minori: 3 mesi di stop

Cronaca

Rimini

| 14:06 - 07 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Un minimarket di Marina Centro, a Rimini, sarà chiuso in via coattiva per tre mesi, da oggi (venerdì 7 agosto), come deciso dalla Prefettura. Aveva da poco riaperto dopo una sospensione di 15 giorni disposta dal Questore. E' stato punito così l'atteggiamento di 'recidiva della recidiva', in totale spregio delle regole, del titolare del market di Marina Centro, già pluri-sanzionato, che nella notte del 21 luglio scorso era stato sorpreso, per la terza volta dagli agenti della Polizia Locale, di nuovo a vendere alcol a minori e oltre la mezzanotte, quando peraltro avrebbe dovuto rispettare l'orine di chiusura impostogli dalla Questura di Rimini, che prevedeva la sospensione della sua attività di vicinato per un periodo di 15 giorni.



Era stato sanzionato la prima volta a fine giugno, quando gli agenti lo avevano pizzicato mentre vendeva della vodka ad un minore, travasandola in una bottiglia di plastica per cercare di non farsi scoprire. Qualche giorno più tardi una nuova sanzione, in quanto 'colto in flagrante' mentre consegnava una bottiglia di vodka ad un giovane 16enne. Questa seconda sanzione, sopraggiunta in 2 anni dalla prima, gli costò, come prevede la norma, la cosiddetta 'recidiva', notificatagli con provvedimento della Questura, con la chiusura per 15 giorni a partire dal 21 luglio. Un provvedimento non rispettato in quanto alle ore 00,10 dello stesso giorno, un'altra squadra di pattuglia, addetta ai controlli sulla vendita di alcolici, sorprese lo stesso venditore mentre vendeva ancora alcol a minori.



Dopo le sanzioni verbalizzate, per altri 6000 euro, al venditore recidivo era stata fatta una denuncia penale all'articolo 650, per "inottemperanza ad un provvedimento dato dall'autorità", alla quale - adesso - ha fatto seguito questo nuovo provvedimento di chiusura, per il periodo di 3 mesi emesso dalla Prefettura di Rimini.