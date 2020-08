Santarcangelo. 27.000 euro di contributi per avviare allo sport i giovani

Attualità

13:54 - 07 Agosto 2020

Ammontano a 27.000 le risorse che saranno presto messe a disposizione delle famiglie di Santarcangelo per l’avviamento dei giovani allo sport. Dopo l’approvazione di un primo stanziamento di 11.000 euro all’interno dell’assestamento la settimana scorsa in Consiglio comunale, l’arrivo di ulteriori 16.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna ha permesso di integrare le risorse complessivamente a disposizione per il bando, attualmente in corso di definizione da parte degli uffici comunali.

«Se i fondi a disposizione non dovessero esaurirsi con l’erogazione di voucher alle famiglie – spiega l'assessore allo sport Angela Garattoni – seguendo le indicazioni della Regione metteremo a disposizione delle società sportive le risorse restanti attraverso un secondo bando».