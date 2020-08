Cambia la viabilità a Rimini: ecco "Fila a destra", la campagna informativa per gli automobilisti

Attualità

Rimini

| 13:45 - 07 Agosto 2020

Uno dei cartelli installati.

Si chiamerà "Fila a destra" la nuova campagna d'informazione dell'amministrazione comunale di Rimini che, con l'affissione delle bandiere sulle strade d'accesso al centro, accompagnerà, informandoli, i riminesi ad un uso diverso delle direttrici verso il Centro storico e la zona a mare già riorganizzato, con l'inversione del senso di marcia di via Bastioni settentrionali dello scorso ottobre. Una soluzione che ha comportato il mantenimento temporaneo della direzione monte – mare dei flussi di circolazione utilizzando via Ducale, in vista della riorganizzazione definitiva.



"Come programmato, stiamo procedendo in maniera sperimentale e per gradi alla riorganizzazione della circolazione attorno al centro storico che come obiettivo tecnico ha quello dell'istituzione di un senso unico percorribile in senso anti orario attorno alle mura cittadine così da fluidificare i flussi di circolazione attorno al centro storico liberandolo, assieme al Ponte di Tiberio, dalle auto e dal traffico d'attraversamento parassita", spiega l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.



Per agevolare l'utilizzo di questa nuova prospettiva di viabilità, nasce dunque la campagna di informazione, curata da Anthea, "Fila a destra, dal Castello al mare" che, posizionata in queste ore lungo via Marecchiese e viale Valturio fino alla rotatoria con via circonvallazione, invita gli automobilisti giunti all'altezza della rotatoria di viale Valturio a svoltare a destra per raggiungere attraverso via Circonvallazione meridionale, Largo Unità d'Italia, via Bastioni orientali, via Roma e da qui il porto, o i lungomari nord e sud, o la stazione e i suoi grandi parcheggi su via Roma che proprio ieri ha registrato con l'inaugurazione l'entrata in funzione del grande parcheggio Metropark che con i suoi stalli raddoppiati a 309 si affianca e rafforza le disponibilità del parcheggio Settebello di via Roma e del parcheggio di via Clementini.



"Un itinerario, quello di "Fila a destra", che dagli studi eseguiti dai progettisti presenta una distanza e un minutaggio analogo a quello attualmente percorso per arrivare su via Roma utilizzando la viabilità temporanea, via Circonvallazione occidentale, via Ducale, via XX Settembre", precisa l'amministrazione comunale.