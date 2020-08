VisitRimini: un contest per premiare le due foto più belle sul mare e la città

Attualità

| 13:31 - 07 Agosto 2020

Le immagini di Rimini saranno sempre più protagoniste sui social media nei prossimi mesi. VisitRimini ha infatti ideato un concorso fotografico online della durata di tre mesi, che restituirà le immagini del mare e della città ben oltre l’estate. Le fotografie saranno in grado di testimoniare quanto sia godibile la destinazione anche oltre la stagione estiva.



Il concorso premierà i due scatti più belli della vita riminese, con un sguardo particolare alla vita cittadina e marina. Due sono le categorie del concorso: city lifestyle e beach lifestyle. Due saranno dunque i vincitori che si aggiudicheranno ciascuno un premio 1.500 euro in buoni acquisto.



Per partecipare al contest basta scattare e pubblicare una foto nel periodo dell’iniziativa dal 5 agosto al 31 ottobre 2020 sul proprio profilo Instagram o Facebook, con l’hashtag #RIMINILIFESTYLE e la mention @VisitRiminiDMC



La foto pubblicata dovrà essere scattata sul territorio del comune di Rimini e avere come soggetto un simbolo dello stile di vita di Rimini o interpretare in maniera creativa il concetto di stile di vita di Rimini, inerenti ai due temi del contest: mare o città.



Al termine del concorso, entro il 30 novembre, sarà effettuata la selezione delle opere pubblicate e saranno scelte le due vincenti attraverso una giuria, che le valuterà. Questi i criteri: qualità̀, intesa come valutazione dello spessore tecnico dell’opera; stile, inteso come valutazione dell’aspetto artistico; originalità, intesa come interpretazione creativa del tema del concorso.



Per dettagli e regolamento: www.visitrimini.com